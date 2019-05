Deolindo admite possibilidade de assumir coordenadoria estadual

O vereador de Teresina, Deolindo Moura (PT), negou que tenha discutido com o governador Wellington Dias (PT) uma eventual ida para a Coordenadoria da Juventude do Estado (Cojuv), atualmente ocupada por Vicente Gomes, liderança política ligada ao parlamentar da capital.



“Cumpro bem o papel do nosso partido aqui na Câmara Municipal de Teresina, mostrando soluções e trabalhando a questão do nosso mandato junto às comunidades e com certeza isso tem uma relevância enorme para a cidade. Teremos eleições até o ano que vem, acho que inclusive o tempo não favorece uma questão como essa, e não houve nenhuma tentativa do governador sobre esse assunto”, esclareceu o petista.

Deolindo afirma não saber de onde surgiram essas informações e garante que nunca cogitou essa perspectiva de se afastar do mandato para assumir um cargo no governo do Estado, mas ressalta que pode reavaliar o posicionamento, caso esse seja o entendimento do seu partido ou do próprio Wellington Dias.

“Assumo missões. No caso, se o governador assim desejar eu tenho que cumprir uma missão. Entendo que ninguém trabalha de forma individual, mas quero deixar claro que isso certamente será uma missão, mas meu desejo é permanecer aqui na Câmara Municipal de Teresina”, pontuou o vereador.

Uma eventual ida de Deolindo para a Cojuv beneficiaria diretamente o suplente Paulo Roberto da Iluminação (PTB), que assumiria uma cadeira no legislativo da capital.





João MagalhãesBreno Cavalcante - Foto: Assis Fernandes/ODIA