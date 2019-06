Democratas quer Robert Rios na disputa pela Prefeitura de Teresina

O presidente estadual do Democratas, Ronney Lustosa, quer o ex-deputado estadual Robert Rios como o candidato da sigla na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. Os dois conversaram durante os últimos dias, para buscar um entendimento que possibilite a permanência de Robert nos quadros do partido.

“É uma possibilidade. O Democratas tem a deliberação de ter candidatura, e um dos nomes é o Robert, pela força política que ele demonstrou ter na cidade. A conversa foi muito boa, no sentido dele permanecer no partido.”, afirma o presidente estadual do Democratas.

Ronney Lustosa também afirmou que durante a conversa ficou definido que Robert Rios não vai deixar o partido, pelo menos por enquanto. Ele avalia como natural o fato do ex-deputado estar recebendo convites de outras siglas. “Ele não vai sair do partido, pelo menos por enquanto, mas está recebendo convites, o que é muito natural”, pontua.

Natanael Souza