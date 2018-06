Definido calendário para discutir e votar a Lei de Diretrizes Orçamentária

Os deputados da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) definiram, em reunião da Co­missão de Finanças da casa, o calendário para análise, apre­sentação de emendas e votação da Lei de Diretrizes Orçamen­tárias (LDO) 2019. A proposta já foi discutida com técnicos da casa. Além disso, uma reunião com a equipe da Secretaria de Planejamento (Seplan) está programada para a próxima se­mana.

Segundo o deputado Neri­nho, relator do projeto, algumas secretarias pleiteiam um orça­mento maior do que o estipula­do pela LDO, mas o tema será discutido a partir de um plane­jamento concreto. Ele lembrou que a lei orçamentária é de res­ponsabilidade do legislativo do Estado e de autorização do go­vernador.



Algumas secretarias pleiteiam um orçamento maior do que o estipulado pela LDO, diz Nerinho (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Vamos discutir com todos os Poderes para que ela fique pron­ta e o Governo possa trabalhar no exercício do ano de 2019 com tranquilidade”, acrescentou o deputado Nerinho, que ainda ressaltou que o texto da LDO sofreu algumas modificações em consenso com a SEPLAN.

O prazo regimental para a vo­tação do Orçamento em plená­rio é até 17 de julho, mas antes disso ainda é previsto a realiza­ção de uma audiência pública sobre o Projeto de Lei e uma nova apresentação do relatório na Comissão de Finanças da Alepi.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia