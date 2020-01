De olho em 2022, PSL quer aumentar número de prefeitos no Piauí

O presidente estadual do PSL, vereador Luís André, anunciou que a meta estabe­lecida pela sigla para as elei­ções municipais do próximo mês de outubro é eleger, pelo menos, oito prefeitos e 100 vereadores. Segundo ele, os trabalhos de articulação já fo­ram iniciados na capital e no interior.

Foto: Assis Fernandes.

“O PSL quer eleger pre­feitos e vereadores, para em 2022 conseguir eleger depu­tados estaduais e deputados federais. Para isso, é preciso montar uma base, e é o que nós estamos fazendo nos úl­timos meses”, afirmou Luís André.

Ainda de acordo com o presidente do PSL, o partido também vai priorizar alian­ças nas principais cidades do Estado, também com objeti­vo de possibilitar o fortaleci­mento visando as eleições de 2022. Ele coloca Picos e Par­naíba com prioridades para a disputa municipal.

“Em Picos, estamos conver­sando com o coronel Viana, fazendo um esforço para que ele possa ser candidato pelo PSL. Em Parnaíba, vamos apoiar a reeleição do prefeito Mão Santa e estamos traba­lhando para, quem sabe, indi­car o seu vice”, destacou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia