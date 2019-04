De olho em 2020, PDT mira filiação de vereadores da capital

A intenção é montar uma chapa competitiva para disputar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina. Atualmente, a sigla conta apenas com um vereador, Evandro Hidd, mas os diálogos com outros parlamentares já começam a avançar.



De acordo com o deputado estadual Flávio Nogueira Júnior, a cúpula do PDT já conversa com os vereadores Neto do Angelim (DC), Pollyana Rocha(PV), Pedro Fernandes(PRP) e Enzo Samuel (PC do B). Além disso, alguns suplentes também devem ser convidados para compor a chapa pedetista em 2020.

“A gente vem conversando com outras forças políticas aqui na capital. Acho que teremos no próximo ano, antes da eleição, quatro vereadores, podendo atingir a meta de manter esses quatro vereadores eleitos e no partido, após as eleições”, pontuou Flávio Nogueira Júnior.

Além da capital, o PDT também pretende reforçar suas bases no interior do estado. “Estamos tentando atrair mais lideranças para os quadros do PSD. Acredito que no próximo mês estaremos filiando cerca de 10 prefeitos. Esse processo de fortalecimento vai acontecer frequentemente”, explicou o deputado estadual.





Filiação de Charles Silveira

Sobre a filiação do presidente da FMS, Charles Silveira, apontado com candidato a prefeito nas próximas eleições, o deputado Flávio Nogueira Júnior garante que os diálogos também estão avançados e a definição deve acontecer em breve. “Professor Charles é um amigo, como eu tenho dito. Esse convite já foi feito há muito tempo, e eu acho que daqui para o próximo ano a gente terá essa novidade”, disse.







João MagalhãesNatanael Souza