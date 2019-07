A ex-candidata a senadora pelo PRP, Flávia Barbosa, vai se filiar ao MDB no mesmo evento que vai marcar a filiação de Dr. Pessoa à sigla, marcado para o dia 23 de agosto. A informação foi confirmada pelo deputado estadual Themístocles Filho, presidente do diretório municipal do MDB.

“Já está bem encaminhada a filiação de uma ex-candidata a Senadora no nosso partido. No mesmo dia da festa de filiação do Dr.Pessoa, vamos filiar ela e outras lideranças”, disse Themístocles.

Em contato com reportagem do Jornal O Dia, Flávia Barbosa confirmou que as conversas com o MDB já estão avançadas e devem mesmo resultar na filiação no próximo mês de agosto. Apesar disso, ela ressalta que ainda está analisando propostas de outras siglas.

De olho em 2020, Flávia Barbosa deve se filiar ao MDB. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



“A principio, devo me filiar ao MDB, mas a decisão final ainda não está tomada, ainda estamos em conversações. O mais provável é que realmente seja o MDB, mas vou confirmar apenas no segundo semestre”, disse.

A ex-candidata ao Senado tem o interesse de disputar uma vaga na Câmara Municipal de Teresina nas próximas eleições. Por conta disso, ela afirma que vai buscar fazer parte de uma chapa viável eleitoralmente. “A minha preocupação é não compor chapa para servir de cabide, mas ter uma oportunidade de realmente disputar uma eleição”, pontuou.

Em 2018, Flávia Barbosa obteve 23.645 na disputa por vaga no Senado. Ela fez parte da coligação encabeçada por Elmano Ferrer (Podemos).

Natanael Souza