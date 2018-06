Datena diz que candidatura a Senado é 'real', mas depende de Johnny Saad

José Luiz Datena afirmou que as negociações avançaram e que a possibilidade de deixar a televisão para se candidatar ao Senado se tornou "muito real". Filiado ao DEM, o apresentador tem até o dia 30 para tomar uma decisão e sair do ar.

"A possibilidade de abandonar a TV é muito real, mais real do que a última vez. Desta vez as chances são maiores, a coisa está mais avançada. A decisão eu vou tomar nos próximos dias", disse ele à reportagem, por telefone, nesta quinta-feira (21).

Segundo Datena, as negociações avançaram de forma satisfatória nos últimos dias e já houve até mesmo reuniões entre ele, o DEM e os partidos de coligação. A decisão final, porém, depende de uma única pessoa.

"Já houve reuniões com pessoas interessadas que eu saia candidato ao Senado, mas a decisão depende de um cara, um mentor, um cara que eu confio muito, que é o Johnny Saad [presidente do Grupo Bandeirantes]", afirmou Datena, que lidera as pesquisas de intenção de voto ao lado de Eduardo Suplicy (PT).

Diferentemente de notícias publicadas anteriormente, a candidatura de Datena é para o Senado e não a presidência. "Nunca me passou pela cabeça, não tenho a pretensão. Mas o futuro a Deus pertence. Hoje não me sinto capacitado para isso, sou um péssimo gestor."

José Luís Datena iniciou a sua carreira como jornalista esportivo na EPTV, afiliada da TV Globo em Ribeirão Preto (SP). Teve passagens na Globo São Paulo, Record, RedeTV e Band, com longa estrada em programas policiais.

Em 2016, ele chegou a anunciar a pré-candidatura a prefeito de São Paulo pelo PP, de Paulo Maluf, mas surpreendeu meio mundo ao desistir da disputa enquanto apresentava o programa na rádio Bandeirantes, em janeiro de 2016. Ele não tinha avisado a ninguém sobre a sua candidatura.

À reportagem, Datena destacou. "Desistir foi a atitude mais correta que tomei", diz.

Folhapress