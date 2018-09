Data AZ:Wellington reage e sobe nas pesquisas para governador do PI

A segunda pesquisa do Instituto Data AZ depois de registradas as candidaturas a governador e a primeira após o início da propaganda eleitoral mostrou uma reação bastante significativa do governador Wellington Dias (PT), candidato à reeleição, que no cenário anterior tinha sobre si uma tendência de segundo turno e agora guarda uma vantagem de quase dez pontos percentuais sobre a soma de intenções de votos de seus adversários.

Na pesquisa atual, realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, Wellington aparece com 41,12% das intenções de votos – contra 36,96% registrados na sondagem estimulada feita entre os dias 24 e 27 de agosto. O petista expandiu em 4,60% as intenções de voto, enquanto não houve crescimento no mesmo nível entre seus adversários. Aliás, houve foi queda.

O candidato Dr. Pessoa (Solidariedade) recuou dois pontos percentuais em relação à sondagem anterior, caindo de 18,16% em agosto para 16,16% agora no começo de setembro, após o início da propaganda eleitoral em rádio e TV, que aparentemente não o favoreceu. O candidato tucano Luciano Nunes variou positivamente, saindo de 8,40% no final de agosto para 9,20% agora em setembro, mas seu crescimento inferior a um ponto percentual, aliado ao desempenho igualmente pífio dos demais candidatos, deixou para trás a tendência de segundo turno captada na pesquisa anterior.

Elmano Férrer, do Podemos, por exemplo, caiu bastante na comparação com a pesquisa anterior. Suas intenções de voto somavam 4,80% e agora somam 2,72% - uma redução bem significativa. Entre os opositores do governador, o que teve melhor performance na expansão de intenções de votos foi Valter Alencar (PSC), que saiu de 1,16% para 1,92%.

Mesmo assim, somados, os opositores de Wellington Dias têm 31,26% das intenções de voto. A distância para o petista é de 9,86%. Na pesquisa passada, os candidatos de oposição ao somavam 34,84% contra 36,96% do petista, o que representava um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

No campo do que se chama de não-voto (nulos, brancos e eleitores indecisos) não se teve alteração significativa entre as duas pesquisas. Os indecisos (não sabe, não opina) somavam 14,24% no final de agosto e agora sao 13,92%, enquanto brancos, nulos e nenhum dos nomes em disputa tiveram uma variação positiva, saindo de 13,44% para 13,60%%.

Se no campo do não-voto a variação foi mínima, a pesquisa aponta para um avanço do candidato Wellington Dias sobre eleitores que votavam nos candidatos que perderam intenções de voto na atual pesquisa.

