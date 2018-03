Data AZ: Wellington Dias lidera intenções de voto para as eleições 2018

A primeira pesquisa do Instituto Data AZ para as eleições de 2018 indica uma margem bastante favorável para Wellington Dias (PT), candidato à reeleição. O governador tem 27,83% das intenções de voto em sondagem espontânea e 42,42% na pesquisa estimulada.

Os adversários mais próximos do petista nas pesquisas são o prefeito de Teresina, Firmino Filho, do PSDB, e o deputado estadual Dr. Pessoa, do PSD. Firmino aparece com 1,92% na pesquisa espontânea e 12% na estimulada. Pessoa tem 2,67% e 12,5%, respectivamente.

Na pesquisa espontânea, o pré-candidato tucano ao governo do Piauí, deputado estadual Luciano Nunes, desponta com meio ponto percentual nas intenções de voto – o mesmo índice de outro tucano, Silvio Mendes.

Luciano ica atrás de João Vicente Claudino (sem partido) na sondagem estimulada. O tucano tem 2,08% das intenções de voto, enquanto o ex-senador dispõe de 3,75%.

O advogado Valter Rebelo, que ensaia uma candidatura ao governo estadual pelo PSC tem 1% das intenções de voto em pesquisa estimulada e Fábio Servo, que pretende o governo, em dobradinha com o candidato presidencial Jair Bolsonaro, tem um traço de 0,25% nas intenções de voto.



Wellington lidera as intenções de voto (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

Rejeição e indecisão

A pesquisa mediu a rejeição aos candidatos com uma pergunta em aberto, ou seja, sem apresentar os nomes dos postulantes. Com isso, se estabeleceu de modo espontâneo quais os nomes que o eleitor não escolheria de modo algum para ser governador.

Neste quesito, Wellington Dias teve rejeição de 11,42%, seguido por Firmino Filho, com 7,42%, João Vicente Claudino (6,92%), Dr. Pessoa (3%), Wilson Martins (2,17%), Luciano Nunes (1,42%) e João Henrique (1,25%). Outros 20 nomes foram citados, mas com percentual bastante abaixo, de rejeição. Com rejeição pequena para eventuais candidatos a governador, alto mesmo é o índice dos que não rejeitam nenhum deles: 55,17%.

A não rejeição pode ser relexo do desconhecimento dos candidatos e até desinteresse pela eleição. Mas também tende a ser resultante da indecisão sobre a escolha de governador, medida na pesquisa espontânea, na qual seis em dez dos entrevistados (59,5%) não sabem em quem votar para o governo estadual. Na

sondagem estimulada, os indecisos somam 7,83%, mas 14,58% dizem que não votariam em nenhum dos dez nomes sugeridos pelo Data AZ como candidatos a governador.

Ficha técnica da pesquisa

Área pesquisa: 55 municípios em 12 territórios de desenvolvimento

Nível de confiança: 95%.

Margem de erro: 2,8% para mais ou para menos.

Registro na Justiça Eleitoral: Nº PI-04473/2018

Contratante: Diretorio Regional do Partido da Republica (PR) do Piaui Estatístico

Responsável: Laércio de Souza Araújo

Pesquisa liberada para divulgação a partir de 09.03.18



Data AZ / Jornal O Dia