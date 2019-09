Daniel Oliveira anuncia apoio à pré-candidatura de Fábio Novo

Anunciado há poucos dias como mais um pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) para disputar a Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020, o ex-secretário estadual de Justiça, Daniel Oliveira, anunciou na manhã desta quinta-feira (26) sua desistência ao pleito e adesão ao nome do deputado Fábio Novo para a chapa majoritária petista.



A decisão foi divulgada após reunião a portas fechadas no gabinete do vereador Edilberto Borges, o Dudu, onde além de Oliveira e Novo, estiveram presentes o vereador Deolindo Moura e o presidente do diretório municipal da legenda, Cícero Magalhães.

“Estive amadurecendo essa ideia com esses líderes, pois esse quórum é muito qualificado [...] A ideia é que o deputado Fábio Novo possa conduzir esse projeto e as boas propostas que temos para a cidade”, disse o ex-secretário, que ainda negou a intenção de ser candidato a vereador no próximo ano.



Daniel Oliveira se reuniu a portas fechadas com lideranças municipais do PT - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Por sua vez, Novo afirmou que pretende intensificar as discussões e conversas com o deputado Franzé Silva e com o líder comunitário Junior do MP3, outros dois pré-candidatos petistas, para que o PT chegue a um consenso em torno da eleição majoritária na capital e evite disputas internas.

“A importância dessa unidade mostra amadurecimento do partido, outras vezes tivemos divergências e não conseguimos. Isso só aumenta minha responsabilidade de dialogar de forma muito serena, fraterna e olho no olho, para que possamos pensar em um projeto maior”, pontuou Fábio Novo.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia