Da UTI do hospital e usando rede social, Bolsonaro comenta ataque

Da UTI do hospital Albert Einstein, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) voltou a usar as redes sociais para dizer que está bem e comparou cerceamento de liberdade com corrupção.

"Tão grave quanto a corrupção, é tentar roubar a nossa liberdade", escreveu em sua conta do Twitter.

Logo depois de ter sido transferido de Juiz de Fora para São Paulo, Bolsonaro usou a Internet para dizer que estava bem, na tarde de sexta (7).

Impossibilitado de ir às ruas para campanha, ele deve aproveitar do amplo número de seguidores nas redes sociais para se comunicar com seu eleitor.

"Boa tarde! Novamente gostaria de agradecer as orações e votos de apoio, carinho e consideração! O momento nos une e fortalece. Estamos em boas mãos", escreveu.

