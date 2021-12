Crise na gestão: vereadores pedem a saída de Ana Paula na Saad Norte

Mais um capítulo da crise administrativa enfrentada com a gestão Pessoa em Teresina. Na manhã desta terça (14) vereadores pediram a saída da Superintendente de Ações Descentralizadas da Zona Norte de Teresina, Ana Paula Santana. Parlamentares criticaram a falta de atenção da gestora às demandas da cidade e lamentaram a utilização política da pasta. Ana Paula é ex-deputada e uma indicação do deputado estadual Zé Santana (MDB). Seu filho, Daniel Carvalho, foi candidato a vereador derrotado em 2020.



Um dos mais revoltados, o vereador Deolindo Moura (PT) atacou Ana Paula duramente e revelou os detalhes dos problemas enfrentados ao procurar a Saad Norte. Deolindo chegou a apresentar um requerimento verbal convocando Ana Paula para prestar esclarecimentos, porém retirou após acordo .

"Temos aqui na Câmara muitas reclamações por parte dos vereadores, bem como também de outros secretários essa dificuldade que tem da gestão da Saad Norte de receber os colegas, ninguém está indo em uma Superintendência como essa pedir nada de forma pessoal, fomos eleitos, é importante declarar para alguns secretários, para representar os desejos da população. É importante falar o nome da pasta e da gestora, essa dificuldade está em todos os vereadores e lideranças comunitárias. Estão achando que são maiores que a pasta, maior que a Câmara, maior até que a cidade. A cidade de Teresina merece melhores servidores. Esses que acham que possam fazer do secretariado um trampolim para a Assembleia eu acho que vão cair do cavalo", ameaçou o vereador.



O líder de governo na casa, Renato Berger (PSD), criticou o atendimento diferenciado dado aos parlamentares."Existe um respeito que se tem que ter para com o legislativo, o vereador vai tratar assuntos das comunidades, representamos a população e temos que ser ouvidos. O Dr. Pessoa não aceita esse tipo de coisa, comigo nunca aconteceu isso, sempre fui bem tratado pela Dra. Ana Paula, mas isso tem que ser com todos os vereadores. É uma determinação do prefeito que receba bem os vereadores e que seja resolvido os problemas", concluiu Berger.

45 Dias sem atendimento

Já o vereador Luís André (PSL) pediu a saída de Ana Paula da Saad, e afirmou que tenta há 45 dias conversar com a superintendente."No ano de 2022 os secretários que não estão tendo a capacidade de cumprir essas metas serão cobrados, tem secretário que teve o filho candidato a vereador e o marido deputado que não nos atende há 45 dias. Não estão atendendo as demandas da população, infelizmente", finalizou o vereador.

O outro lado

Por meio de nota, a SAAD Norte se pronunciou sobre as alegações dos vereadores. A superintendente Ana Paula Santana afirmou que que sempre manteve um bom diálogo com o Poder Legislativo e que sempre esteve disponível para tratar diretamente com os vereadores de Teresina e o público em geral.

Confira a nota na íntegra:

A superintendente das Ações Administrativas Descentralizadas Norte (SAAD Norte), Ana Paula Santana, esclarece que está à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos sobre as ações da superintendência, e os serviços que estão sendo executados nos bairros da zona Norte de Teresina. Ela ressalta que sempre manteve um bom diálogo com o Poder Legislativo e com os demais poderes, assim como sempre esteve disponível para tratar diretamente com os vereadores de Teresina e o público em geral. Em relação ao requerimento verbal apresentado na Câmara Municipal de Teresina, a superintendente afirma que está aberta para se apresentar quando convocada e detalhar as ações executadas pela SAAD Norte. Ana Paula Santana destaca que é uma ferrenha defensora das prerrogativas conferidas aos parlamentares, que são legítimos representantes do povo, assim como sempre deixou de portas abertas toda a SAAD Norte, para que atenda e resolva os problemas apresentados pela população.

