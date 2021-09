Crise dos ônibus: Prefeitura não vai à audiência e deputados ameaçam entrar na justiça

A audiência marcada para acontecer hoje (20) na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) para tratar sobre a crise do transporte de Teresina ocorreu sem a presença do poder público municipal. É que a Prefeitura de Teresina ignorou ao convite feito pelos parlamentares e não compareceu à reunião, nem encaminhou ninguém que pudesse representá-la.



Além dos deputados, representantes do Ministério Público do Trabalho e do Setut também foram deixados esperando. Na pauta da audiência constava a discussão de soluções para a crise dos ônibus de Teresina e o encaminhamento pelos deputados ao governador Welington Dias de uma proposta de redução do ICMS sobre o diesel. Esta é uma reivindicação antiga dos empresários, que alegam que o valor deste imposto é um dos fatores que mais onera a prestação do serviço na capital.

A audiência foi proposta pelos deputados Gessivaldo Isaías e Teresa Britto. Para Gessivaldo, o não comparecimento da Prefeitura foi um descaso com o que a Alepi representa e com o sofrimento da população de Teresina diante da falta de ônibus nas ruas. “Achamos que houve descaso, porque foi feita uma comunicação oficial a todos os órgãos e gostaríamos pelo menos da presença dos representantes para que pudéssemos fazer um debate”, disparou o deputado.



Audiência aconteceu sem representantes da Prefeitura - Foto: Tárcio Cruz/O Dia

Diante da ausência de representantes da Prefeitura na audiência, os parlamentares da Alepi vão formar uma comissão para ir até o Palácio da Cidade tentar uma conversa com o prefeito Dr. Pessoa. O grupo também quer visitar a Câmara Municipal para abrir um diálogo com os vereadores que atuaram na CPI do Transporte Coletivo da capital. O objetivo é chegar a uma solução definitiva para o problema.

Caso não haja resultado, os deputados anunciaram que vão se reunir com o presidente da Alepi, Themístocles Filho, para entrarem na justiça, propor uma ação e resolver pelos meios judiciais a questão da falta de ônibus em Teresina.

“Sabemos que a concessão do transporte coletivo vem através da PMT, mas sabemos também que a Alepi representa todo o Piauí e Teresina também. A Assembleia, nesse momento, quer ajudar. Não queremos holofote, mas queremos entrar no debate que está acontecendo”, finaliza o deputado Gessivaldo Isaías.

O Portalodia.com entrou em contato com a Prefeitura de Teresina e aguarda um retorno ou manifestação sobre a ausência de representantes na audiência na Assembleia.





