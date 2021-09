Crise dos ônibus: Deputados criam frente parlamentar para investigar caos no transporte

O deputado estadual Gessivaldo Isaías (Republicanos) disse, na sessão plenária desta segunda-feira (27), na Assembleia que será criada uma Frente Parlamentar do Transporte Coletivo de Teresina. Conforme o deputado a proposta já conta com 15 assinaturas.

“Amanhã, provavelmente, vamos dar entrada nessa Frente Parlamentar para que nós possamos contribuir com a população teresinense, para que tenhamos, o mais rápido possível, o transporte coletivo voltando à sua normalidade”, afirmou o parlamentar.

Teresina vem enfrentando uma crise no sistema de transporte público desde maio de 2020. O tema já foi alvo de uma CPI na Câmara Municipal. No último dia 20, Gessivaldo Isaías participou de uma Audiência Pública na Alepi que discutiu a atual situação do transporte coletivo na capital piauiense. Entre os convidados estavam Cícero Magalhães (PT), Ajuri Dias, presidente do Sintetro (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí) e Edno Carvalho, representante do Ministério Público do Trabalho (MPT-PI)



FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

Compartilhar no

Com informações Ascom ALEPI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!