O Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí (Lacen-PI) passou a funcionar em regime de plantão, 24 horas por dia. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) é aumentar a capacidade de testagem para detecção do novo coronavírus (Covid-19) em pacientes monitorados com a suspeita da doença.



“Queremos, com essa iniciativa, não passarmos mais do que dois dias para dar uma resposta. Nosso objetivo é que, independente do número de amostras que possamos receber, ter esse prazo de resposta”, afirmou o secretário de Saúde, Florentino Neto.

Por conta da ampliação da capacidade de diagnóstico, o Lacen descartou 917 casos suspeitos na última quarta-feira (8), após o primeiro dia de funcionamento do laboratório em regime de urgência. “A cada dia vamos diminuindo o número de casos suspeitos que ainda estejam sem diagnóstico”, pontuou o gestor.



Covid-19: PI aumenta capacidade de testagem e reduz número casos suspeitos - Foto: Agência Brasil



Estrutura hospitalar

Somado aos esforços para rápida detecção da doença, o Governo do Estado também vem buscando meios para reforçar sua estrutura de leitos de enfermaria e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), fundamentais para o tratamento de pacientes com quadros graves da Covid-19.

De acordo com informações da Sesapi, das 148 UTIs que integram a rede pública do Piauí, apenas 26 leitos estão ocupados. Além disso, o estado conta com mais 691 leitos clínicos e de enfermería e 26 salas de estabilização disponíveis nesse momento, e aguarda a conclusão de dois hospitais de campanha em Teresina.

“Nossa capacidade foi extremamente complementada nesse período. Temos feito um esforço muito grande para aumentar nossa capacidade de recebimento de pessoas em nossos hospitais regionais de referência”, finaliza Florentino Neto.

Breno Cavalcante