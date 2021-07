Covid-19: Alepi aprova projeto de lei que prioriza vacinação de advogados e contadores

Os deputados aprovaram, em sessão plenária nesta quarta-feira (14), o projeto de lei que coloca advogados, contadores e profissionais de telecomunicações como prioridade na vacinação contra a Covid-19 no Piauí. O PL 122/21 é de autoria do deputado estadual Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores.



Os parlamentares também aprovaram requerimento endereçado ao secretário de Saúde, Florentino Neto, solicitando a inclusão, na prioridade, dos servidores do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater-PI) que estão trabalhando de forma presencial.

“Essa categoria de servidores do Emater não pode se resguardar, executando atividades remotas. Do mesmo modo, os profissionais contábeis e das telecomunicações e os advogados, que são essenciais”, disse o parlamentar.

Com a aprovação, o projeto segue para sanção ou veto do governador Wellington Dias (PT).

