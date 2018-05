Cotado para ser vice de Ciro, ex-prefeito de Belo Horizonte se diz honrado

Cotado para assumir a vaga de vice na chapa do pedetista Ciro Gomes à Presidência, o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) afirmou nesta sexta-feira (18) que se sente honrado pela lembrança.

Amigo de Ciro desde 2002 - quando foi coordenador de sua campanha à Presidência - Lacerda diz que o pedetista é um excelente candidato.

Marcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte (Foto: Divulgação)

Mas ressalta que não há qualquer decisão sobre uma aliança entre PDT e PSB para a corrida presidencial. Como está em Londres, Lacerda afirma também que não está participando de negociações entre as duas siglas.

A Folha de S.Paulo publicou nesta sexta-feira que PDT e PSB discutem a indicação de Lacerda para vice de Ciro com a expectativa de selar uma coligação.

"É uma honra essa lembrança. Mas ninguém é candidato de si mesmo. Vamos aguardar", afirmou Lacerda.

Ele conta ter assistido a duas palestras de Ciro e afirma que, dentre os 11 presidenciáveis convidados, o pedetista foi o mais aplaudido ao falar à Frente Nacional dos Prefeitos, em Niterói.

Lacerda enfatiza, porém, que existe ainda muito chão pela frente até a consolidação de uma aliança e essa não deve ser uma decisão apenas de cúpula partidária, mas de toda a bancada.

"O partido não me comunicou nada. Estou fora do país. Hoje, minha tarefa é de candidato ao Governo de Minas", diz.

Empresário, Lacerda foi secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional, sob o comando de Ciro, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele deixou o cargo após seu nome ser mencionado no escândalo do mensalão como tendo recebido dinheiro do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. Na época, ele disse que pediu ajuda ao petista para pagar agência de publicidade que fez a campanha presidencial de Ciro em 2002.

A indicação de Lacerda para o posto de vice tem a simpatia da corrente pernambucana do PSB, a mais forte da legenda.

A retirada de sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais e o apoio do partido à reeleição de Fernando Pimentel, do PT, facilitaria um acordo em Pernambuco. O governador Paulo Câmara, do PSB, busca uma aliança com o PT para sua reeleição.

FolhapressCatia Seabra