CGJ implanta Serviço Integrado Multidisciplinar em Cocal

A Corregedoria-Geral da Justiça do Piauí inicia oficialmente, nesta sexta-feira (23), o Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM). A primeira cidade a receber o SIM será Cocal, a 286 km de Teresina, que vai poder contar com um espaço para atendimento multidisciplinar de apoio à Criança, ao Idoso e à Mulher vítimas de violência, através de profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. A solenidade de abertura dos trabalhos acontece às 17 horas, no Fórum da cidade de Cocal.

A sala, que já foi instalada no Fórum da cidade, vai passar a oferecer recepção humanizada, escuta ativa, orientação, prevenção e outras medidas voltadas à mulher, ao idoso e às crianças afetadas por algum tipo de violência ou que precisem de um atendimento especial. A comarca de Cocal dos Alves, que foi agregada recentemente à Cocal também será beneficiada pelo serviço.

Tribunal de Justiça do Piauí (Foto: Divulgação)

Todas as etapas do processo já foram cumpridas e já a partir da próxima semana, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais estarão à disposição no horário de funcionamento do Fórum para atendimento.

Durante o treinamento, os profissionais que vão trabalhar no Serviço foram orientados a seguir protocolos específicos para as ações relacionadas à proteção da mulher em situação de violência doméstica, à proteção do idoso, à realização do depoimento sem dano em face de crianças vítimas de violência. “Temos vários instrumentos públicos à disposição da população para proteção das mulheres, crianças e idosos em situação de violência. É importante que possamos oferecer isso de forma integral. No caso das crianças vítima de qualquer violência é essencial que o profissional que vai ouvi-la tenha todo cuidado com a abordagem e esteja preparado para fazer aquilo de forma respeitosa e cuidadosa, por exemplo. É esse o objetivo do Serviço, mostrar que a Justiça entende que, mais que processos, lida com pessoas, muitas vulneráveis e que estão passando por situações traumáticas”, explica o juiz auxiliar da CGJ, Luiz Moura.

O Corregedor Geral da Justiça, desembargador Hilo de Almeida Sousa ressalta que essa é mais uma iniciativa para fortalecer o compromisso da Justiça com a cidadania, especialmente com quem mais precisa. “A equipe responsável pelo SIM acompanhará as famílias, fazendo visitas domiciliares periódicas e monitorando casos específicos. Para isso, contaremos com apoio do Ministério Público, Defensoria Pública além das delegacias de Polícia“, disse o Corregedor.

O juiz titular da comarca, Dr Carlos Augusto Arantes Júnior, ressalta a importância de se trabalhar com profissionais adequados. "Por meio de profissionais treinados em outras áreas do saber será possível escutar a mulher agredida, o homem agressor, o adolescente vítima de abandono, maus-tratos, ou que cometeu ato infracional, o idoso que se encontra em situação de vulnerabilidade, bem como acompanhar e fiscalizar os réus e apenados que se encontram em cumprimentos de penas ou medidas alternativas, possibilitando assim assessorar os magistrados no melhor encaminhamento de cada caso concreto e das situações delas decorrentes", ressalta.

Para o prefeito da cidade, o SIM será um grande instrumento de cidadania para a população. “A Prefeitura cedeu os profissionais que vão trabalhar no SIM porque sabe a importância do serviço para nossa população. Inclusive temos vários processos de adoção, por exemplo, que precisam de um parecer social. Sem dúvida será um novo momento”, destaca o prefeito da cidade, Rubens Vieira.

Cidadão cocalense

Ainda em Cocal, o Corregedor Geral da Justiça, desembargador Hilo de Almeida Sousa recebe o título de Cidadão Cocalense. A solenidade acontece às 19 horas, na Câmara Municipal de Cocal. De acordo com o vereador Douglas Lima (PSDB), que propôs o título, a comenda é o reconhecimento ao trabalho do desembargador no município, onde inclusive começou sua carreira como Promotor de Justiça, há quase quarenta anos. “O desembargador Hilo de Almeida começou por Cocal sua trajetória. Foi sua primeira comarca, ainda no início dos anos 80. Sem dúvida tem o reconhecimento de nossa gente”, disse o vereador.