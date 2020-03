Coronel Nixon descarta candidatura e reitera apoio a Dr. Pessoa

O ex-comandante do 25° Batalhão de Caçadores, tenente coronel do Exército Brasileiro, Nixon Frota, descartou participação nas eleições municipais deste ano. “Ainda não me vejo em condições, até mesmo por motivo de saúde, pois estou realizando um tratamento”, explica.

Isso, no entanto, não significa seu afastamento da política, haja visto que o militar assumiu recentemente o comando do PRTB no Piauí e deve participar da coordenação da campanha de Dr. Pessoa (MDB) na disputa pela Prefeitura de Teresina. “Estou gostando disso. Aprendendo bastante acredito que contribuindo”, pontua.



O militar compõe o grupo que articula a pré-campanha do emedebista - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Assediado por outros partidos, Nixon optou pelo PRTB após convite feito pela direção nacional da sigla. No acerto, pesou o fato da presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, como uma de suas principais liderança do partido.

“Ele um líder militar muito respeitado e renomado, não só por ser um general quatro estrelas, mas pela sua personalidade. Acredito que se não fosse por sua influência não teria aceitado, pois não é nosso intuito entrar na política de cara, sem realmente conhecer o ambiente, para não fazer algo que venha a me arrepender”, afirma o ex-comandante.

Nixon Frota, que chegou a ocupar o cargo de assessor especial do Ministério da Justiça, será homenageado nesta sexta-feira (13) pelo 25° BC, em razão da sua passagem para a reserva do Exército Brasileiro.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia