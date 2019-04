Convocação de titulares impacta orçamento da CMT, afirma presidente

Após a cerimônia de posse de Stanley Freire (PR) na Câmara Municipal de Teresina (CMT) nesta terça (2), o presidente da casa, Jeová Alencar (PSDB) afirmou que a constantes convocações de titulares são asseguradas regimentalmente, mas impactam nas despesas do legislativo da capital.

“Temos mantido o equilíbrio financeiro, com muito rigor e corte em algumas outras coisas, mas a gente tem como manter. Claro que é um gasto a mais, mas regimentalmente pode ser feito e vamos trabalhar para isso”, declarou o presidente da CMT.

Ao menos cinco vereadores eleitos em 2016 se afastaram do mandato para assumir algum cargo na administração pública da capital, e o próprio prefeito já admitiu a possibilidade de novos convites, principalmente visando ampliar sua base no legislativo. “É ele quem mexe no ‘tabuleiro’ da administração dele e escolhe com quem quer trabalhar. É um direito dele e temos que respeitar”, avaliou Jeová, ex-aliado político do gestor.



Jeová Alencar - Foto: Arquivo O Dia

Vereadores no secretariado

Venâncio - (PP) - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC)

Evandro Hidd - (PDT) - SDU Sudeste

Samuel Silveira - (PSDB) - Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi)

Ricardo Bandeira - (PSL) - Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina (Semest)

Caio Bucar - (PRTB) - Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb) .

Breno Cavalcante - Jornal O Dia