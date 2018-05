Conversas com PSD vão bem, diz Alckmin sobre aliança

As negociações com o PSD estão caminhando bem para uma boa aliança. Assim foi definida pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) as conversas com a sigla do ministro Gilberto Kassab (Comunicações) para a eleição presidencial.

A afirmação foi feita pelo tucano, pré-candidato à Presidência, nesta quarta-feira (2) na Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), ao ser questionado sobre fala de Kassab no mesmo evento, no dia anterior.

O ministro disse que a maioria do partido quer fechar aliança à Presidência com Alckmin. Kassab acompanhou o pré-candidato tucano ao governo paulista, João Doria, na feira agrícola.

"As conversas estão indo bem, o PSD é outro partido, mas é um partido grande, está hoje entre os quatro maiores partidos do Brasil, acho que está caminhando bem para uma boa aliança, nós queremos", disse o ex-governador.

De acordo com ele, o desafio no país é construir um consenso. "Uma casa dividida não dá certo. Nós precisamos construir consensos em torno de um grande projeto. Esse é o objetivo nosso. Para isso, é importante ter aliança. Precisa ganhar a eleição e fazer um grande governo", afirmou.

O tucano disse ainda defender um regime geral de Previdência, sem distinguir os trabalhadores da iniciativa privada dos que atuam no setor público.

Questionado sobre quem defenderia seu legado entre Doria, de seu partido, e Márcio França (PSB), seu vice, que assumiu o cargo de governador com o seu afastamento, Alckmin disse que ambos vão fazer avançar ainda mais.

"Os dois têm compromissos importantes. O Márcio França com o governo, é o governador, se preparou para isso. O João Doria é o candidato do nosso partido, PSDB, acho que os dois vão fazer avançar ainda mais", disse.

FolhapressMarcelo Toledo