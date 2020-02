Conversa entre Sílvio Mendes e Firmino anima lideranças do PSDB de THE

O diálogo entre o prefeito Firmino Filho e Sílvio Mendes, ocorrido durante almoço no último sábado (8), animou a ala do PSDB que defende a candidatura do ex-prefeito nas eleições do próximo mês de outubro. Lideranças tucanas ouvidas pela reportagem do Jornal O Dia confidenciaram que o encontro serviu para consolidar o retorno de Sílvio ao PSDB e colocá-lo de vez na lista de opções para a sucessão municipal.

A expectativa é que Silvio Mendes volte, oficialmente, ao ninho tucano no próximo mês de março, com uma grande festa para marcar a filiação. Também é no mês de março que Firmino Filho deve anunciar o seu candidato à Prefeitura de Teresina.



O ex-prefeito Sílvio Mendes e o prefeito Firmino Filho almoçaram juntos no último sábado - Foto: Divulgação



“Conversa longa, de atualizações, com direito ao almoço. Fiquei satisfeito com as notícias”, disse Sílvio Mendes sobre o encontro do último sábado, ao pontuar os temas que foram tratados durante a conversa com Firmino. “Análise da gestão da cidade, volta ao PSDB dos ex-prefeitos Chico Gerardo e Sílvio, análise dos possíveis candidatos que representem a forma de cuidar de Teresina, conversas sobre possíveis partidos aliados, candidaturas dos vereadores”, listou o ex-prefeito.

Já Firmino Filho resumiu em uma palavra o diálogo com Sílvio Mendes no último sábado. “Perfeito”, disse.

Após o encontro com Firmino, o nome de Sílvio Mendes voltou a ganhar força e despontar entre os demais pré-candidatos do grupo do Palácio da Cidade. A lista também conta com Charles da Silveira, Kleber Montezuma e Fernando Said, nomes que fazem parte da atual gestão e que são da confiança de Firmino

Natanael Souza, do Jornal O Dia