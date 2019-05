Concurso para professores da Uespi tem validade prorrogada

O governador Wellington Dias assinou decreto que prorroga por mais um ano o prazo de validade do concurso para professores da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), cujo edital foi lançado em outubro de 2017. Na época, 177 docentes foram nomeados e distribuídos de acordo com a demanda da Uespi em todo o estado.

“Assinei um decreto prorrogando por mais um ano o prazo do concurso para professores da Uespi. Foi atendendo uma justa reivindicação do nosso reitor, professor Nouga Batista, da direção da Uespi, de líderes das entidades dos professores, servidores, estudantes, bem como dos concursados”, disse o chefe do Executivo estadual.

O reitor da Uespi, Nouga Cardoso (Foto: Lina Magalhães / O DIA)

O governador voltou a afirmar que o estado ainda precisa conter gastos para manter o equilíbrio fiscal, o que leva a crer que, apesar da prorrogação da validade do certame, é provável que novas nomeações não ocorram num curto prazo.

“Já chamamos os aprovados, mas tem ainda os classificados. O estado extrapolou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) na despesa com pessoal, em razão de queda nas receitas e despesas automáticas. Então, precisamos conter gastos”, afirmou o governador.



O reitor da Uespi, Nouga Cardoso reconhece que a instituição precisa contratar mais docentes para que todos os cursos funcionem de forma satisfatória.

“Comemoro a decisão do governador e considero importante a prorrogação, pois a realização de um concurso demanda tempo e custos para ser concluído. Todos esses professores são de competência demonstrada e esperamos que, dependendo do orçamento do estado, eles possam ser contratados, já que existe uma demanda de docentes no Piauí”, explicou o reitor Nouga Cardoso.

O edital do concurso foi lançado com vagas para professores assistentes, auxiliares e adjuntos.

Déficit de professores efetivos é de aproximadamente 500, segundo Adcesp

A professora Janete Batista, coordenadora jurídica da Adcesp (Associação de Docentes da Universidade Estadual do Piauí), lembra que a prorrogação da validade do concurso foi uma das demandas apresentadas pela categoria durante a greve, e, na audiência de conciliação mediada pelo Poder Judiciário, o governo comprometeu-se a atender o pedido.



A última greve dos professores da Uespi iniciou no dia 18 de março deste ano e encerrou no dia 15 de abril.

Professores em manifestação durante a greve realizada este ano pela categoria, que durou 28 dias (Foto: Divulgação Adcesp)

"São 26 professores que estão aguardando o chamamento. Hoje, a Uespi conta com pouco mais de 800 professores efetivos e um pouco mais da metade disso de professores do quadro provisório. Neste semestre, a gente tem uma demanda de aproximadamente 300 disciplinas sem professores, e a gente entende que é urgente o chamamento desses professores, bem como a realização de um novo concurso público para professores efetivos", afirma Janete Batista.

A professora ressalta que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da categoria prevê que a Uespi deveria ter 1.299 professores efetivos a partir do ano de 2013, ou seja, há seis anos essa meta vem sendo descumprida.

Janete Ficou acrescenta que, na audiência de conciliação para o fim da greve, também ficou acertado que o estado realizaria outro concurso, para o quadro de professores provisórios. Até agora, no entanto, não houve nenhuma movimentação do governo nesse sentido.

"Enquanto isso, a gente continua com essas cerca de 300 disciplinas sem professor neste semestre", lamenta a coordenadora jurídica da Adcesp.

Cícero Portela