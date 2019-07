Concurso para agente penitenciário será prorrogado, anuncia Sejus

O secretário de Justiça, Carlos Edilson, anunciou, nesta segunda-feira (8), a prorrogação do concurso para agentes penitenciários realizado em 2016. Após reunião com as equipes das secretarias de Administração, Fazenda e de Governo, ficou acertada a prorrogação da validade do concurso por mais dois anos.

Para o secretário de Justiça, Carlos Edilson, a prorrogação poderá garantir a convocação de novos servidores, que fizeram o último concurso, para o sistema prisional do Estado. “É um momento de bastante alegria, pois conseguimos essa prorrogação, juntamente com o empenho do Deputado Estadual Dr. Hélio. Quando o Estado tiver uma condição financeira melhor, 166 agentes poderão ser chamados”, comentou o secretário de Justiça.



O anúncio foi realizado após reunião da equipe econômica do governo. O concurso ocorreu em 2016 e aprovou 316 candidatos - Foto: Thanandro Fabrício/Ccom



Do concurso que culminou em 316 aprovados, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, já realizou um curso de formação para 150 agentes penitenciários e realizou a convocação de 105 novos servidores.

Desde 2015, a Secretaria de Justiça tem investido na abertura de vagas e modernização do sistema prisional do Piauí. Duas novas unidades já foram inauguradas, a Casa de Detenção Provisória de Altos e a Penitenciária Regional de Campo Maior, e, no mês de julho deste ano, há a expectativa para a inauguração da Cadeia Pública de Altos, totalizando a geração de quase 1.000 vagas.

Jornal O Dia