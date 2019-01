Comitê de Bacia hidrográfica cobra governo por saneamento

Integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba se reuniram com a governadora em exercício, Regina Sousa (PT), na última sexta-feira (25), para cobrar investimentos em saneamento básico a fim de garantir a revitalização da bacia. O presidente do comitê, Avelar Amorim e a presidente do Instituto de Aguas, Walma Avelino, conduziram os trabalhos.

“Trouxemos aqui a necessidade de um programa que ajude a revitalizar os rios que fazem parte dessa bacia que envolve o Piauí, Maranhão e Ceará”, destacou Avelar Amorim, acrescentando que o saneamento desempenha papel fundamental na proteção das águas dos rios.

Já Wanda Avelino também reforçou a necessidade de um plano de saneamento básico estadual que seja executado com a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, que abrange todo o estado.

A governadora Regina Sousa informou que é preciso avançar na prática sobre a questão. "Vamos reunir toda a legislação existente em todos os órgãos e marcar uma nova reunião para discutir também o plano de saneamento. Precisamos arrecadar para colocar em prática essa revitalização, que vai ser a partir da outorga de suas águas".

A criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba foi aprovada em março de 2018, pelo Ministério do Meio Ambiente, após longas discussões. A finalidade é promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização técnica e econômico-financeira do programa de investimento e consolidação de políticas de estruturação urbana e regional, visando o desenvolvimento sustentável da bacia.

João Magalhães