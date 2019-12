Comissões realizam reunião conjunta para limpar pautas antes do recesso

Como parte do esforço para limpar a pauta antes do recesso do final de ano, as comissões de Infraestrutura, Administração, Finanças e de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Lesgistativa do Piauí (Alepi) realizam, nesta segunda-feira (2), uma reunião conjunta para agilizar o andamento de várias matérias. Também devem analisados alguns projetos da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente.

A proposta da reunião foi acordada com o líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), e o chamamento feito pelo deputado Nerinho (PTB), presidente da Comissão de Finanças. A convocatória foi reforçada pelo presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB).



A expectativa é de que a pauta inclua vários projetos para que os deputados possam ficar dedicados à tramitação do orçamento, que envolverá reunião com representantes dos poderes e audiências públicas.

De acordo com o calendário de apreciação proposto pelo relator do Orçamento, deputado Franzé Silva (PT), o relatório final deverá ser apresentado no dia 12 de dezembro, com a ida do projeto ao plenário no dia 17.

Natanael Souza, do Jornal O Dia