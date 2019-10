Comissão federal deve vir ao Piauí vistoriar obras públicas inacabadas

Responsável por acompanhar obras públicas federais inacabadas em todo o país, a comissão parlamentar externa da Câmara Federal deve vir ao Piauí para avaliar, dentre outros empreendimentos, o andamento da conclusão da Vila Olímpica no município de Parnaíba.



Membro do colegiado, o deputado Flávio Nogueira (PDT) explica que o grande impasse em relação a esta obra acontece porque parte dela foi absorvida pelo governo do Estado. “Estamos estudando isso para ver se a comissão vem ao Piauí”, disse.



Flávio Nogueira é membro da comissão e quer trabalhos no Piauí - Foto: O Dia



O parlamentar ressalta, no entanto, que o objetivo da visita técnica da comissão não é apontar eventuais culpados pela demora na entrega da obra. “O que queremos não é punir ninguém, mas que a obra deixe de ser inacabada e seja concluída”, afirmou.

A demora para o término da Vila Olímpica de Parnaíba foi inclusive tema de audiência pública na Câmara Federal no início deste mês. Naquela oportunidade discutiram a situação o secretário de Fiscalização de Infraestrutura Urbana do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Martinello e o secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do TCU, Luiz Fernando de Souza.

