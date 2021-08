Comissão especial na Câmara rejeita, por 23 a 11, o voto impresso obrigatório

A comissão especial da Câmara dos Deputados, rejeitou nesta quinta-feira (05), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19, que torna obrigatório o voto impresso. O substitutivo foi apresentado pelo deputado Filipe Barros (PSL) e teve 23 votos contrários ao parecer, ante 11 votos favoráveis.

Por indicação do presidente da comissão especial, deputado Paulo Eduardo Martins (PSC), o parecer vencedor caberá ao deputado Júnior Mano (PL). Os deputados voltam a se reunir nesta sexta-feira (6), às 18 horas, para analisar o relatório de Júnior Mano. Ele poderá inclusive recomendar o arquivamento.

(Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

Saiba mais sobre a tramitação de propostas de emenda à Constituição

Durante a reunião desta noite, os deputados Aliel Machado (PSB) e Paulo Ganime (Novo) defenderam a adoção de mecanismos que, mantido o atual sistema, permitam a auditoria dos votos colhidos com urnas eletrônicas. “Mas retornar à contagem manual de votos em papel é retrocesso”, ponderou Machado.

No substitutivo rejeitado, Filipe Barros propôs a contagem pública e manual de votos obrigatoriamente impressos. Além disso, definiu que futura lei sobre a execução e os procedimentos de votação teria aplicação imediata. Em geral, as regras eleitorais só entram em vigor se aprovadas um ano antes do pleito.

Parlamentares que integram a base de apoio ao governo defenderam o parecer de Barros. Nessa linha, reproduziram argumentos e críticas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema de votação por meio de urnas eletrônicas. “O povo nas ruas quer voto impresso auditável”, disse a deputada Caroline de Toni (PSL).

Memória

Em comparação com o substitutivo rejeitado, a versão original da PEC, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL), é mais simples. Prevê apenas que, em eleições, plebiscitos e referendos, independentemente do meio usado para registro dos votos, será “obrigatória a expedição de cédulas físicas conferidas pelo eleitor”.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), afirmou que a PEC do voto impresso poderá ser avocada pelo Plenário, mesmo depois da derrota no colegiado. “Comissões especiais não são terminativas, são opinativas, então sugerem o texto, mas qualquer recurso ao Plenário pode ser feito”, explicou.

Compartilhar no

Agência Câmara de Notícias

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!