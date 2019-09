Comissão de saúde da Alepi vistoria mais dois hospitais nesta quarta-feira

Dando continuidade a série de visitas que tem realizado desde o início do ano aos hospitais estaduais, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) vistoria, nesta quarta-feira (10) mais duas unidades, o Hospital Nilo Lima, em Castelo; e o Hospital José Furtado de Mendonça, em São Miguel do Tapuio.

Leia também:

Deputados visitam hospitais no Sul do PI e constatam problemas

Presidente do respectivo colegiado, a deputada Teresa Britto (PV) reforça que a intenção dos parlamentares não é a de somente apontar possíveis falhas na prestação do serviço hospitalar, mas propor alternativas e ajudar o governo do Estado a torná-los mais eficientes, o que segundo ela, deve prosseguir.





Teresa Brito, presidente da Comissão, reforça que o objetivo é dar alternativas ao governo para tornar a saúde mais eficiente - Foto: O Dia

“Estamos fazendo nosso papel de fiscalização das ações do poder público. Também notamos que a população está abraçando esse trabalho. Estão chegando muitos vídeos e fotos da situação dos hospitais pelo Estado. Nosso trabalho em prol da saúde pública vai continuar”, disse a deputada.

Ao todo, a comissão parlamentar já visitou dois hospitais da capital e ao menos dez no interior do estado. A previsão é que, além da presidente, a deputada Lucy Soares (Progressistas), titular do colegiado, e o deputado Gustavo Neiva (PSB), suplente, participem da ação de hoje.

Natanael Souza, do Jornal O Dia