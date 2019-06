Comissão de saúde da Alepi visita Hospital Infantil de Teresina

A comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Piauí (Alepi) realiza, na manhã da próxima segunda-feira (1), uma nova visita às instalações de uma unidade de saúde do estado. Dessa vez, os deputados irão realizar uma vistoria no Hospital Infantil Lucídio Portela, em Teresina.

O grupo parlamentar é composto pelos deputados Lucy Soares (Progressistas), Francisco Costa (PT), Gustavo Neiva (PSB) e Teresa Britto (PV), esta, presidente do respectivo colegiado, que destacou que o intuito da ação é acompanhar de perto as principais demandas do centros de saúde.

Deputada Teresina Britto, presidente da comissão de Saúde da Alepi (Foto: Divulgação)

“Precisamos ver com os próprios olhos esses locais, conversar com os servidores, pacientes e ouvir as principais dificuldades. É um trabalho que será feito continuamente pela Comissão de Saúde, com o objetivo de melhorar o atendimento nos hospitais de todo o Estado”, comenta a deputada.

Em maio, a comissão também vistoriou os hospitais regionais das cidades de Floriano e Picos e denunciam uma série de problemas na prestação do serviço nestas unidades de saúde.



Breno Cavalcante