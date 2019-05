Comissão de Saúde da Alepi também visitará hospitais de Teresina

Nesta semana, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí visitou os hospitais de Floriano e Picos, o que causou grande repercussão devido às condições precárias das unidades de saúde. No entanto, as visitas da Comissão não se restringem apenas aos hospitais estaduais, elas incluem os hospitais da capital, como por exemplo o Hospital de Urgência de Teresina.

O requerimento de solicitação das vistorias é de 25 de abril de 2019, e determina que sejam realizadas visitas nos hospitais e maternidades da Rede de Saúde Pública do Munocípios entre Rios e Central de Regulação de Leitos do município de Teresina e do estado do Piauí, com datas e horários a serem definidos com os membros da Comissão.



Reunião da comissão no Hospital de Floriano - Foto: Divulgação

Assinaram o documento os deputados Lucy Soares (PP), Teresa Britto (PV), Francisco Costa (PT), Flora Izabel (PT), Gustavo Neiva (PSB) e Severo Eulário (MDB).

O objetivo da Comissão de Saúde é fiscalizar os serviços prestados a fim de garantir que a população piauiense, no interior e capital, tenha hospitais e atendimentos de qualidade. A deputada estadual Lucy Soares enfatiza que a saúde deve estar ao alcance de todos, independente de classe social.

