Comissão aprova bacias do litoral piauiense na área da Codevasf

A comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) doSenado aprovou nesta semana a inclusão das bacias difusas do litoral do Piauí na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf ), uma proposta do senador Ciro Nogueira (Progressistas).



Senador Ciro Nogueira (Foto: ODia)

O parlamentar piauiense comemorou a decisão do colegiado, pois para ele, corrige um erro quando da inclusão do estado sob a competência do órgão, já que municípios com grande potencial turístico do Piauí, como Cajueiro da Praia, não foram contempladas naquele momento.



“A Codevasf se transformou, nos últimos anos, em um grande instrumento de infraestrutura do estado e é fundamental para que a gente possa ajudar no desenvolvimento da estrutura da cidade de Cajueiro da Praia”, disse o senador ao Jornal O Dia.



A comissão também autorizou a incorporação das bacias do Araguaia, no estado do Amazonas, bem como as do Pará e Amapá, uma proposta do senador Davi Alcolumbre (DEM), presidente do Senado. Relator desta proposta, o senador Elmano Férrer (Podemos) criticou a ampliação da Codevasf à outras regiões. Ele teme que a falta de recursos dificultem a execução das políticas públicas da pasta.



Senador Elmano Férrer (Foto: Assis Fernandes/ODia)

“Sou regionalista, e o que estão fazendo de forma cada vez mais grave com a Codevasf é descaracterizar totalmente a instituição. Não há mais recursos, e se não tem orçamento para atender as demandas de quem está às margens do São Francisco ou do Parnaíba, porque estender para o Centro-Oeste, como já fizeram, e agora para outras regiões no Norte?”, questionou Férrer.



Como tramitaram na CDR em caráter terminativo, ambas as propostas seguem agora para apreciação na Câmara Federal para, caso aprovada, ser sancionada ou vetada pelo presidente Jair Bolsonaro.



João MagalhãesBreno Cavalcante