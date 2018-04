Comandante do Exército é internado em hospital em Brasília

O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, foi internado nesta quarta-feira (25) no Hospital Santa Helena, em Brasília.

O general Eduardo Villas Bôas (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)



O militar deu entrada na unidade hospitalar por volta das 6h, acompanhado de familiares. Por política do hospital, o estado de saúde e o motivo da internação não foram informados.

Desde o ano passado, ele sofre de uma doença degenerativa do neurônio motor, que causa perda de mobilidade e problemas respiratórios. Ele tem se locomovido com a ajuda de cadeira de rodas e bengala.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, concedida em janeiro, ele afirmou que já colocou seu cargo à disposição do presidente Michel Temer, que decidiu pela sua permanência no posto.

"Estou com dificuldade para caminhar e com alguma dificuldade respiratória, porém isso não tem me impedido de participar de todos os assuntos relativos ao comando", disse.

No início deste mês, o general causou polêmica ao dizer que repudia a impunidade às vésperas do julgamento que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração foi criticada por entidades da sociedade civil, para as quais um representantes das Forças Armadas não deve emitir opiniões pessoais sobre o cenário político.

No mesmo dia da declaração, ministros de Michel Temer saíram a público para minimizar o risco de uma eventual intervenção militar no país.

FolhapressGustavo Uribe