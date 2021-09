Com Silvio e Iracema, oposição inicia caravanas no interior de olho em 2022

O Pontapé da pré-campanha do Progressistas ao governo do estado foi dado na noite da última quinta (02) em Buriti dos Lopes, município do norte do Piauí. Com a participação de Silvio Mendes e Iracema Portella, principais pré-candidatos a chapa majoritária, o partido realizou a primeira das suas “caravanas” pelo interior. A estratégia é massificar um discurso oposicionista nas cidades governadas pelo partido. Ainda na quinta, Silvio também esteve em Parnaíba, reunido com o prefeito Mão Santa, e em Piripiri, com o ex-prefeito Luís Menezes.



A escolha por Buriti dos Lopes é estratégica, a cidade é governada por Júnior Percy, filiado ao Progressistas e muito próximo de Júlio Arcoverde e Iracema Portella. De olho em colégios estratégicos, o PP trabalha para conquistar o eleitorado através da influência de seus prefeitos. Além de Parnaíba com o aliado Mão Santa, o partido tem o comando de cidades importantes como Picos, Floriano, José de Freitas, Oeiras, Uruçuí e São Raimundo Nonato por exemplo.

