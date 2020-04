Por conta da retração de sua arrecadação, a Prefeitura de Teresina (PMT) tem tomado uma série de medidas para controlar os gastos públicos e se adequar a nova realidade fiscal. A estimativa é que, até agora, o corte de despesas tenha proporcionado uma economia superior a R$ 1,5 milhão.

“As secretarias que não exercem atividades essenciais estão funcionando com quadro reduzido de servidores presencialmente. Isso faz com que consigamos reduzir despesas de água, energia elétrica e impressão” explica Nonato Moura, secretário municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema).



Com queda de receita, Prefeitura revisa despesas e economiza R$ 1,5 milhão - Foto: O Dia



Por conta disso, o secretário afirma que o poder público municipal está avaliando, redimensionamento e renegociando os contratos desses órgãos. “Estamos orientando que os gestores reavaliem seus contratos e tentem negociar aqueles que dizem respeito à manutenção predial e de ar condicionado, locação de impressoras, de veículos, e terceirizados”, disse o secretário.

A PMT também anunciou, na última segunda (27), uma série de ajustes na folha de pagamento dos servidores municipais, como a suspensão temporária do abono pecuniário de férias e da antecipação da primeira parcela do 13° salário. A previsão é que isso cause um alívio de R$ 1,2 milhões no mês de abril.

A queda de arrecadação e adequação das despesas acontece no momento em que o município amplia seus gastos, principalmente na área da Saúde para implementação de ações ao combate da pandemia.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia