Com pré-candidatura, PL tem dificuldades para organizar chapa à câmara

O PL tem entre os filiados o secretário de Estado da Segurança Pública, Fábio Abreu. Ele é sempre apontado como pré-candidato a prefeito que possui grandes chances devido a sua desenvoltura nas eleições de 2018, quando foi o deputado federal mais votado na capital. No entanto, o presidente municipal do partido, deputado Carlos Augusto, revelou que a prioridade neste momento é atrair pessoas para compor a chapa de candidatos a vereadores da agremiação e ressaltou as dificuldades encontradas.

“Nem a chapa de vereadores conseguimos montar ainda, porque as pessoas são cooptadas pelo sistema da política, essa é a verdade, por alguma possibilidade de alguém ter uma vantagem a mais, para prestar um serviço e ser candidato”, declarou o parlamentar.



O deputado comenta que discussão sobre majoritária vai ficar a posteriori - Foto: O Dia



O fortalecimento da legenda na disputa proporcional é de extrema importância, principalmente tendo em vista a intenção da mesma em ter o deputado Fábio Abreu como candidato a prefeito de Teresina na próxima eleição. No entanto, Carlos Augusto ressalta que esta discussão só se dará a posteriori.

“Isso será no tempo certo, vamos iniciar essa discussão dos problemas de Teresina a partir do próximo ano, pois acho que antecipar é prejuízo inclusive para o trabalho que ele faz à frente da Secretaria de Segurança para todo o estado do Piauí”, disse o deputado.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia