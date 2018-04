Com permanência de Baldy no governo, PP detém maiores orçamentos da Esplanada

Com a decisão do ministro Alexandre Baldy (Cidades) de permanecer no governo, o PP se mantém controlando os maiores orçamentos da Esplanada.

O ministro Alexandre Baldy (Foto: Divulgação)

A sigla detém a pasta da Saúde, atualmente ocupada por Gilberto Occhi. E também controla o Ministério de Agricultura e Abastecimento, com Blairo Maggi, que abriu mão de disputar reeleição ao Senado por Mato Grosso e também segue no governo.

O partido continua ainda na presidência da Caixa Econômica Federal, banco público responsável pelo financiamento de programas sociais e de transferência de renda, como "Minha Casa, Minha Vida" e "Bolsa Família". Occhi deixou o comando do banco na semana passada para assumir a Saúde e o PP indicou Nelson Antônio de Souza para seu lugar.

Detentor de um dos maiores orçamentos entre os ministérios, Cidades foi alvo de disputa entre o MDB e o PP.

O partido do presidente Michel Temer tenta conquistar mais espaço na reforma ministerial. A bancada do MDB da Câmara queria que Carlos Marun fosse para Cidades, mas o partido acabou vencido pela decisão de Baldy em ficar no governo. Ele se filiou recentemente ao PP e, se saísse do Ministério, o partido perderia a pasta.

FolhapressTalita Fernandes