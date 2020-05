Com pandemia, senadores gastam só um terço da cota parlamentar

Juntos, os senadores Elmano Férrer (Podemos), Ciro Nogueira (Progressistas) e Marcelo Castro (MDB) gastaram cerca de R$ 37,3 mil de recursos provenientes das Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) em abril, é o que revela dados do Portal da Transparência do Senado. Em março, os gastos foram de aproximadamente R$ 82 mil.



Embora tenham direito a um valor mensal de quase R$ 39 mil, cada um dos integrantes da bancada do Piauí na Casa gastou, em média, pouco mais de R$ 12,4 mil no mês passado em despesas como aluguel de imóveis para escritório político, passagens aéreas, hospedagem e alimentação, dentre outras.



Foto: Agência Brasil

Ainda assim os números são menores em relação a prestação de contas dos senadores piauienses no mês de março, quando acumularam mais de R$ 82 mil em despesas da CEAPS, embora tenham direito ao custeio de R$ 116 mil.

Como medida sanitária de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), a Comissão Diretora do Senado regulamentou, no dia 17 de março, o uso do Sistema de Deliberação Remota (SDR) para a realização de sessões e votações plenárias não presenciais, evitando o contato físico entre os parlamentares.

Elmano Férrer (Podemos):

Março: R$ 33.229,22

Abril: R$ 14.720,69

Ciro Nogueira (Progressistas):

Março: R$ 29.601,89

Abril: R$ 8.868,29

Marcelo Castro (MDB):

Março: R$ 19.870,06

Abril: R$ 13.804,60

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia