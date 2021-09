Com o fim das coligações Flávio Nogueira e Wilson Martins podem ir para o PL

Com a decisão do senado de derrubar as coligações para 2022 o cenário político partidário se aqueceu nos últimos dias. Para a corrida pela Câmara Federal a mudança é ainda mais profunda e nomes tradicionais da política estadual precisarão repensar suas estratégias. O PL pode ser o partido da base governista que irá concentrar várias candidaturas, nos bastidores o deputado federal Flávio Nogueira e o ex-governador Wilson Martins já procuraram a siglapara uma possível filiação. Além dos deputados Fábio Abreu e Marina Santos, o partido terá nomes fortes na disputa como os ex-deputados Paes Landim, Mainha e Silas Freire.

Pré-candidato a deputado federal pela legenda, o vereador Dr. Leonardo Eulálio, confirmou que as discussões estão sendo feitas e revelou que o PL será um dos fortes partidos da base governista.

“A gente vai estudar juntamente com todo o grupo do governador Wellington Dias, o que a gente tem hoje de certo é que o PL vai marchar junto, unido, com uma chapa competitiva tanto para a Câmara Federal para a Assembleia Legislativa. Hoje contamos com dois deputados federais e dois estaduais, e vamos trabalhar para ampliar o número de vagas”, afirmou o vereador.



FOTO: ODIA



