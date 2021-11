Com o fim da quarentena, Wellington confirma que pode voltar ao Piauí no próximo sábado

Em um vídeo publicado nas redes sociais o Governador Wellington Dias revelou que pode retornar ao Piauí no próximo sábado (20). O gestor testou positivo para Covid-19 no último dia 11 de Novembro e desde então está em isolamento na cidade de Glasgow, na Escócia, onde participava da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP26). A Assembleia aprovou o afastamento do governador até o dia 28 de Novembro , a governadora em exercício, Regina Sousa, continua a frente do estado até o retorno de Wellington.



Em sua fala Wellington valorizou a vacinação, segundo ele a sua imunização em duas doses teria sido fundamental para a recuperação praticamente assintomática.

“Daqui da Escócia hoje é só agradecimento. Quero agradecer a Deus por este momento, agradecer a todas as pessoas, aos que fizeram mensagem, oração, enfim. Quero dizer que estou bem melhor, a equipe está me colocando que já nesta sexta-feira completamos a quarentena e a partir daí farei o exame nesta sexta ou sábado em uma perspectiva de dar negativo. Se Deus quiser vai dar negativo, para neste sábado poder estar de volta ao Piauí. Estou com muita saudade dos amigos, da família e de todas as pessoas. Um grande abraço e até muito em breve”, finalizou.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!