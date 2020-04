Com Enzo e Evandro Hidd, PDT trabalha para conquistar três vagas na Câmara

Após conseguir viabilizar a filiação do vereador Enzo Samuel (ex PC do B) nos últimos momentos da janela partidária, o PDT trabalha para pavimentar a conquista de três cadeiras na Câmara Municipal nas eleições do próximo mês de outubro. O objetivo é apontado como possível pelo presidente do diretório municipal da sigla, o também vereador Evandro Hidd, responsável pela montagem da chapa.



Hidd é o presidente municipal do partido e trouxe outros nomes para concorrer pela sigla - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“A estratégia continua a mesma. Ocupar três cadeiras na Câmara Municipal. Com o fechamento da janela e filiações temos três vagas garantidas. Vários nomes bons e já testados”, destaca Evandro Hidd, apontado como um dos puxadores de votos do grupo.

Além de dois vereadores no exercício do mandato, a chapa proporcional do PDT também vai contar lideranças com expectativa de um bom desempenho nas urnas. O líder comunitário Zé da Cruz e Gildelina Barros, ex- esposa do vereador Major Paulo Roberto, também assinaram a ficha de filiação ao partido. O suplente de vereador Roberto Viana também é uma das novidades do PDT para a disputa proporcional em Teresina.

Natanael Souza, do Jornal O Dia