Com discrição, PSD admite conversas para compor sua vice em Teresina

Ainda avaliando quem será o candidato nas eleições deste ano para a Prefeitura de Teresina, o PSD trabalha discretamente na composição de vice. Segundo o presidente do diretório municipal da sigla, Tiago Vasconcelos, há conversas com outros partidos para formação de uma aliança.

A preocupação com uma eventual composição visa tanto o fortalecimento de palanque como o tempo de propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio. “São vários os fatores, como de forma isso poderá acrescentar ao debate propositivo que queremos apresentar para a cidade, por isso temos mantido esse diálogo com discrição”, revelou Vasconcelos.

Thiago Vasconcelos. Foto: Assis Fernandes. .

Segundo o dirigente, que descartou qualquer especulação sobre a possibilidade de adesão a pré-candidatura de outro partido, o PSD tem conversas com quatro legendas para fazer dupla ao seu pré-candidato na capital. “Essa composição vai se afirmar nas convenções,em agosto. É um diálogo que preferimos manter um pouco mais discreto, diferente de outros”, pontuou.

Somado as negociações em torno da sua majoritária, o PSD também mantém os esforços para completar sua lista de candidatos a vereador se fortalecer na disputa das vagas na Câmara Municipal de Teresina (CMT). “Nosso objetivo é apresentar uma chapa completa para eleger três parlamentares”, finalizou Vasconcelos.

Adriana MagalhãesBreno Cavalcante, do Jornal O Dia