Com a possibilidade de ser candidato, Temer prepara agenda no Piauí

O presidente Michel Temer (MDB) está preparando uma agenda com viagens pelos estados do Norte e Nordeste para apresentar ações do governo. A intenção é reduzir a rejeição do emedebista nessas regiões, uma vez que o partido começa a admitir a possibilidade de anunciar Temer como candidato nas eleições para presidência.



As datas das visitas ainda não estão definidas, mas as viagens devem começar a partir do mês de março. De acordo com João Henrique Sousa (MDB), a proposta foi discutida em reunião na última terça-feira (20). “O objetivo é que ele esteja mais presente em eventos do governo porque, geralmente, os ministros ficam mais conhecidos, e ele não”, explicou ao O DIA.

O ex-ministro disse que os encontros devem definir a candidatura do presidente. Por enquanto, Michel Temer tem descartado a possibilidade de disputar as eleições, mas a agenda nos estados está sendo considerada um movimento importante para a construção do perfil dele como pré-candidato.

“Acredito que ele crescerá muito a partir das ações do governo, a partir das inaugurações de obras que estavam paradas há muito tempo e que ele retomou em todo país. No interior do Piauí, por exemplo, já começa a se constatar uma leve melhora, não se fala mais mal do Temer como se falava antes”, disse João Henrique.

A iniciativa de participar dos eventos do governo teria surgido após Temer perceber que os ministros, que são os que geralmente vão aos estados, estavam concentrando as atenções para si, para as suas ações, e não para o governo e o presidente Michel Temer.

