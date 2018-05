Colunista que revelou documento sobre Geisel será entrevistado por Bial

O professor de relações internacionais da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e colunista da Folha de S. Paulo Matias Spektor será entrevistado no programa Conversa com Bial, da Globo, na noite desta terça (15).

Ele divulgou na última quinta (10) um documento secreto do governo americano de 1974, em que o então chefe da CIA afirma que o ex-presidente Ernesto Geisel (1974-1979) aprovou a continuidade de uma política de "execuções sumárias" de adversários da ditadura militar.

Geisel teria ainda orientado o sucessor, João Baptista Figueiredo (1979-1985), a autorizar pessoalmente os assassinatos.

A atração tinha uma edição preparada sobre soldados que foram recrutados para a guerrilha do Araguaia. A conversa com Spektor será gravada nesta quinta (15) e incluída na edição do mesmo dia.

FolhapressMônica Bergamo