A chapa “Mudar para cuidar da nossa gente”, encabeçada pelo candidato ao Governo do Estado, Dr. Pessoa (PSD), ajuizou duas representações junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) acusando o candidato à reeleição Wellington Dias (PT) de praticar irregularidades em sua campanha eleitoral através das redes sociais.

De acordo com os documentos, a principal queixa se dá por conta da imagem de Lula na campanha, mesmo após sua candidatura ser indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “A propaganda descumpre a lei ao tornar personagem central da propaganda alguém que não é candidato. E tornar mero COADJUVANTE – se isso – aquele que seria o candidato à Governador: Wellington Dias”, diz a denúncia.

Postagem feita pelo candidato à reeleição em suas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

As representações afirmam ainda que “revela-se evidente o desvio da utilização da propaganda eleitoral, uma vez que ao invés de ser utilizada para promover o candidato da coligação, foi utilizada para promover terceiro”. Dessa forma, o documento “cuida-se em rebater o excessivo apelo à imagem do ex-presidente para angariar votos, a fim de desiquilibrar o pleito”, destaca.

Na denúncia, a coligação pede, liminarmente, a retirada imediata de quaisquer veiculações que relacione a candidatura do governador ao ex-presidente Lula, com multa diária, para caso de descumprimento, no valor de R$ 30 mil.

O Ministério Público Federal (MPF) também ajuizou uma ação que visa impedir que o governador Wellington Dias (PT) continue utilizando a imagem do ex-presidente Lula (PT) em sua propaganda eleitoral. De acordo com o Procurador Regional Eleitoral, Patrício Noé, por ter sido considerado inelegível pela Lei da Ficha Limpa, Lula não pode participar de campanhas com o objetivo de enganar o eleitor.

Ithyara Borges e Lucas Albano