Codevasf anuncia recursos de R$ 130 milhões para municípios

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) deve investir R$ 130 milhões no Piauí. Ao todo, a estimativa da empresa pública federal é executar 180 novos convênios em cerca de 160 municípios piauienses, celebrados no final do ano passado.

As ações serão voltadas a abastecimento de água, pavimentação, reforma de mercados de produtores e construção de espaços multieventos para fortalecimento de atividades produtivas.

Além dos convênios, outros R$ 95 milhões já foram aplicados diretamente pela Codevasf na aquisição de patrulhas agrícolas, intervenções de infraestrutura e abastecimento de água, por exemplo.

“As propostas de contribuição para o desenvolvimento regional, os valores recebidos e a confiança do Governo Federal e dos parlamentares só refletem a confiança depositada na Codevasf de que a população certamente será agraciada com o que, de fato, foi investido”, afirma Inaldo Guerra, superintendente da 7ª Superintendência Regional da Codevasf.

Ao longo de um período de 19 anos de atuação na Bacia do Rio Parnaíba, a Codevasf já celebrou e executou mais de 1.200 convênios, totalizando investimentos na ordem de R$ 1 bilhão. As ações promovem o desenvolvimento de municípios e beneficiam mais de dois milhões de pessoas, o que representa quase metade da população residente na região.

João MagalhãesBreno Cavalcante