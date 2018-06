Cleandro Moura assume hoje vice-presidência de Conselho

O Procurador-Geral de Jus­tiça do Ministério Público do Estado do Piauí, Cleandro Alves de Moura, assume na noite de hoje a vice-presidên­cia do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Jus­tiça do Ministério Público da União e dos Estados (CNPG) da região Nordeste. O presi­dente será o Procurador-Ge­ral de Justiça de Goiás, Bene­dito Torres Neto.

“É com enorme satisfação que aceito o desafio de atuar na vice-presidência Nordeste do CNPG. Escolhi o Ministé­rio Público e tenho orgulho por integrar esta Instituição. As mudanças implementadas no âmbito do MPPI durante a gestão e que são referência para os outros MPs foram citadas pelos integrantes do CNPG. Entre elas, o fortaleci­mento do quadro de servido­res, investimento em sistemas institucionais, orçamento participativo e destinação de recursos para melhoria da estrutura física das promo­torias”, declarou Cleandro Moura.



Procurador-Geral de Justiça do Piauí foi escolhido em eleição ocorrida no mês passado (Foto: Arquivo O Dia)



O CNPG congrega procu­radores-gerais do Ministério Público de todas as unidades federativas do País e da União. O Conselho tem a função de debater pautas pertinentes ao MP, elaborar notas técnicas sobre questões jurídicas de relevância para a sociedade, defender a atuação dos pro­motores e procuradores de Justiça e promover o diálogo do MP com as diversas ins­tituições da Justiça, além do Legislativo e do Executivo.

A eleição para escolha da nova diretoria do Colegiado ocorreu mês passado, durante reunião ordinária realizada na sede do Ministério Público do Trabalho, em Brasília, e será composta por procuradores-gerais de outros estados da federação, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia