Ciro testa negativo; Elmano e Marcelo adotam prevenção

Após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) confirma estar infectado pelo novo coronavírus (Covid-19), o Jornal O Dia investigou a situação dos senadores Ciro Nogueira (Progressistas), Elmano Férrer (Podemos) e Marcelo Castro (MDB), que negaram o contágio.

Nogueira, que esteve na mesma comitiva de Alcolumbre durante uma viagem à Manaus na semana passada (12), mantém medidas de prevenção e fez exames para diagnosticar um possível quadro da doença. “Deu negativo”, assegurou o parlamentar.

Sem apresentar sintomas da doença, Castro disse à reportagem que não coletou material para testar o Covid-19, mas garantiu estar adotando ações protetivas para evitar a contaminação. “Estou desde quinta-feira recluso, sem entrar em contacto com ninguém”, revelou.



Senadores avaliam quadro no país - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Férrer, que integra o grupo de risco do novo vírus, segue as determinações de atos administrativos do Senado, reduziu as atividades em seu gabinete. A assessoria do senador informou que o mesmo não teve contato com outros parlamentares infectados e não apresenta sintomas, por isso não foi submetido a testes da enfermidade, mas segue tomando as medidas de prevenção.

Além de Alcolumbre, o senador Nelsinho Trad (PSD) também testou positivo para o Covid-19. Segundo a imprensa nacional, outros 24 já fizeram o exame para detectar uma possível infecção, destes, 11 descartaram a contaminação e outros 11 ainda aguardam o resultado laboratorial.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia