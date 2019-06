Ciro tenta reaproximação a Themístocles após disputa na Alepi

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP), e o deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), deram sinais de reaproximação política, após uma reunião entre os dois na manhã desta segunda-feira (17). O evento também contou com a presença dos deputados João Madison, líder do MDB no parlamento estadual, e Júlio Arcoverde, presidente do PP no Piauí.



“Tivemos alguns entreveros durante as eleições, mas somos amigos de longa data. Themístocles nasceu politicamente ao lado do meu pai, é um grande amigo. É uma reaproximação que eu acho que vai render bons frutos para o estado e, politicamente, tem tudo para estarmos juntos no futuro”, disse.



Foto: Arquivo O Dia

Um dos acontecimentos recentes que acirrou a relação entre os dois líderes políticos do estado foi a eleição da nova mesa da Alepi, em fevereiro, quando o PP tentou viabilizar uma chapa de oposição a Themístocles, questionando publicamente a necessidade de renovação na Casa, que revidou declarando que o mesmo deveria atentar para questões relacionadas ao seu mandato de senador.

Ponte

Superadas as adversidades, Ciro pontuou que a parceria com Themístocles será reestabelecida tendo em vista as eleições municipais de 2020, não apenas no interior do estado, mas principalmente em Teresina, onde pretende ser a ‘ponte’ entre o emedebista e o prefeito Firmino Filho (PSDB). O presidente da Alepi e o prefeito da capital não possuem uma relação harmoniosa.

“É o que vou procurar fazer. Lógico que é um primeiro momento, como ele esteve distante de mim e é distante do Firmino, mas nada que os interesses da capital e o futuro da nossa cidade não possam estar envolvidos [...] Já estivemos juntos no passado, porque não podemos estar juntos novamente?”, argumentou o senador.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia