Ciro sobre julgamento de Lula no TSE: 'Não tenho nada com isso'

Mesmo beneficiado com 13% dos votos caso Lula fique fora da corrida presidencial segundo o Datafolha, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou que não tem nada a ver com o julgamento da impugnação da candidatura do ex-presidente Lula pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Mesmo sendo um dos principais beneficiados com possível migração de votos do ex-presidente, Ciro evita defender petista e acusa PT de fraude, ao tentar manipular sentimento de parte dos brasileiros (Foto: Ricardo Stuckert)

"Eu não tenho nada com isso, porque a burocracia do PT tomou essa atitude que, na prática, é uma fraude", afirmou nesta sexta (31), em Esteio (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.

O presidenciável disse também que é triste o que chamou de tentativa petista de manipular o sentimento de parte da população brasileira que ainda tem carinho por Lula, por considerar que ele foi um bom presidente. "Uma estratégia dessa natureza não tem como dar certo. Dando certo, não vai dar certo, porque um presidente eleito por esse tipo de expediente vai ser desse tamaninho".

Questionado sobre os votos que pode receber do ex-presidente, Ciro disse que não acredita que o eleitor brasileiro possa ser tratado como um curral eleitoral ou que alguém possa se considerar dono de votos.

FolhapressLuís Eduardo Gomes